Zeytin yüklü araç takla attı: 2'si ağır 7 yaralı İzle

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır-Silvan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zeytin yüklü araç, takla attı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır Silvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aydın A.’nın kullandığı 09 RL 103 plakalı araç, Diyarbakır’dan Batman'ın Kozluk ilçesine zeytin götürmek için yola çıktı. Seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeni zeytin kutuları kara yoluna savruldu. Kaza nedeni ile ulaşım kontrollü sağlanırken, zeytinlerin toplanması sonucu trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MB-YRT-

