Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Zeytin tarlasında cinayet Video

Zeytin tarlasında cinayet Video

Olay sonrası ekipler

Zeytinli Güvenlik Önlemi Kalaba Alabalık Cinayet 

-Bekleyen kalabalık
-Fotoğraf

( HATAY )- Zeytin toplamaya giden vatandaş cinayete kurban gitti HATAY

- Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytin toplamaya giden bir şahıs tarlasında ölü halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kesnik'ten (35) haber alamayan yakınları, Yolağzı-Sivrikavak Mahalle sınırında bulunan zeytinliğe geldi. Olay yerine gelen yakınları Kesnik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen Jandarma Ekipleri cinayet şüphesiyle geniş güvenlik önlemi alırken, Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığının inceleme başlattığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı