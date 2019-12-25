Zeytin işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı (2) - BALIKESİR

- Yaralı işçilerin hastaneye getirilmesi - Ambulans detayları - Hastane detayları - Kaza yeri detayları Balıkesir ’de zeytin işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı 10 yaralıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, zeytin işçilerini taşıyan minibüsün kamyona çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çanakkale - İzmir Karayolu Kadıköy Mahallesi mevkisinde, 14 zeytin işçisini taşıyan A.F idaresindeki 10 KB 429 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden M.Y yönetimindeki 45 F 1840 plakalı kamyona arkadan çarptı.Kazada minibüs sürücüsü A.F, F.C, S.U, F.Y, S.M, E.K ve S.E ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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