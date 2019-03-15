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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı Haberi

Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı Haberi

Sınır kapısı tabela detay görüntü

Gümrük Muhafaza İnsani Yardım Sınır Kapısı Patlayıcı Uzmanı Kimlik Bilgisi 

-Sınır kapısında bekleyen tırlardan detay
-Tırların geçiş yapması
-Arama köpeği Bambi arama yapması detay
-Araçların X-raydan geçmesi
-Personel çalışması detay
-Sınır Kapısı detay

( HATAY )- Hatay ile Suriye arasında ticari sınır bağlantısını oluşturacak olan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, ilk olarak insani yardım tırlarının geçişiyle faaliyete açıldı HATAY

- Afrin’e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı faaliyete başladı.
Ticaret ve Gümrük Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 13 Mart Çarşamba günü imzaladığı onay yazısının ardından Zeytin Dalı Gümrük Kapısı faaliyete başladı.
Gümrük kapısı ilk olarak, yardım geçişlerine açılırken, kapının ilerleyen süreçte ise ticari faaliyetlere de açılacağı öğrenildi. Hatay ile Suriye arasında ticari sınır bağlantısını oluşturacak olan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, ilk olarak insani yardım tırlarının geçişiyle faaliyete açıldı. Geçişi yapılan tırlarda, kabin kontrol ve şoför kimlik bilgisi işlemlerinin ardından, ağırlık kontrolü ve tescil gümrük işlemleri gerçekleştirildi.
Tırlar daha sonra kaçak istihbarat müdürlüğü ekiplerine bağlı Bambi isimli bomba ve patlayıcı uzmanı köpek tarafından yapılan aramanın ardından X-raydan geçerek gümrük geçişleri sağlandı. Sınır kapısında 30 gümrük muhafaza memuru, 23 idareci ve gümrük personeli görev alıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Cilvegözü’nün ardından Hatay’a açılan ikinci sınır kapısı olan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, başta Afrin olmak üzere terörden arındırılan bölgelere insani yardımların daha kolay ulaştırılması ve altyapı iyileştirme çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi açısından stratejik öneme sahiptir. Kapımızın ilçemizdeki ticari hayata ve istihdama etkisi olumlu olacaktır” dedi.

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