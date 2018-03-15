Zeytin Dalı Operasyonu’nda Erzurumlu teğmen şehit oldu



- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda Teğmen Muhammet Kır şehit oldu. Dün tuzaklanan el yapımı patlayıcı’nın (EYP) patlaması sonucu şehit olan Teğmen Muhammet Kır’ın Erzurum’un Pasinler İlçesi Tanışman Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda görevli Muhammet Kır’ın şehit olduğu haberi akşam saatlerinde Pasinler’de bulunan ailesine bildirildi.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Teğmen Muhammet Kır için yarın Kayseri veya Erzurum’da tören düzenlenmesi bekleniyor.

