“Zeytin Dalı Marşı”na Kırşehir'de klip çekiliyor İzle

-sanatçı idris altuner açıklama

-belediye başkanı yaşar bahçeci açıklama

-klip detay



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



– Kırşehir Belediyesi tarafından desteklenen “Zeytin Dalı Marşı” mehter versiyonu ile klip olarak çekiliyor. Kırşehirli sanatçı İdris Altuner tarafından bestelenen ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı adlı operasyonunu anlatan marşın, Kırşehir Belediyesinin de desteği sonrasında mehter versiyonuna klip çekiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devletin terörle mücadelesini anlatan bir marşın olmamasından yakınması üzerine başlatılan çalışmalarla Kırşehir Belediyesinin desteğiyle bestelenen Zeytin Dalı Marşının mehterli versiyonu çekimleri Ahi Külliyesinde başladı.

"Ülkemizin içinden geçtiği süreç marş yaptırdı” Zeytin Dalı Marşı’nın bestekarı İdris Altuner, "Birçok çalışma bu süreç için beyan edilebilir. Özellikle vurgulamak istediğimiz bölüm Cumhurbaşkanının içerisinden geçtiği bir süreçle ilgili yazarlardan, bestekarlardan ve sanatçılardan 'İstiklal Marşı mahiyetinde hem Rakka operasyonuna hem de Zeytin Dalı Operasyonuna marş bekliyorum' kısmet olursa biz bitirdiğimizde bu klibi götüreceğiz. Eminiz ki inşallah Cumhurbaşkanın addettiği İstiklal Marşı mahiyetindeki çalışma Zeytin Dalı Marşı olacak” dedi.

Kırşehir ve Nevşehir’de yapılacak çekimlerin bir bölümün Mehmetçiğe destek olmak için Afrin bölgesine giderek gerçekleştirmek istediklerini belirten Altuner, "Yaptığımız marşı milyonlara ulaşması nedeniyle Cumhurbaşkanımızın da çağrısına cevap vermek adına Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin de desteğiyle Kırşehir mehter takımıyla milyonlara ulaşan marşın mehter versiyonuna klip çekiyoruz. Kırşehir’de ve at kullanılacak sahneler için Nevşehir bölgesinde olacağız. İzin alınabilirse çekimlerin bir bölümünde de Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Afrin bölgesine de gitmek istiyoruz. Zeytin Dalı Marşı üç günde 10 milyon kişiye ulaştı" diye konuştu.

Kırşehir Belediyesi yapılan çağrıya duyarsız kalmadı Projenin çıkış noktasının Cumhurbaşkanının Afrin harekatıyla ilgili bir marşın olmadığını söylemesi üzerine başladığını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şöyle konuştu: "Kahraman ordumuza arkadaşlarımız Zeytin Dalı Marşını hazırladı. Bu marşı Kırşehir’den ordumuza hediye ediyoruz. İnşallah bu marş dilden dile dolaşacak. Tarih ve kültürümüzün önemli bir parçası olan mehter takımının seslendiriyor olması önemli. Kırşehir, medeniyetimizin tohumlarının atıldığı şehir. Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş’ın şehri. Tarihin kültürün ve müziğin bir arada olduğu bir şehir. Kırşehir’den bu marşın çıkıyor olması ve ordumuza hediye ediliyor olması da anlamlı. Projenin çıkış noktası Cumhurbaşkanının Afrinle ilgili bir marş olmadığını söylemesi sonrası bizim arkadaşlarımız böyle bir şey hazırladı. Cumhurbaşkanının o sözünü talimat kabul edip hızlı bir şekilde böyle bir marşı gerçekleştiriyoruz” Kırşehir’de hazırlanan Zeytin Dalı Marşının söz yazarlığını Mehmet Hacıismailoğlu yaparken, bestesini İdris Altuner yapmıştı. Mehter versiyonlu klip ise Serdar Erken yönetmenliğinde yapılıyor.

