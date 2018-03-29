Zeytin Dalı Harekatına destek - HATAY

- Zeytin Dalı Harekatına destek - Desteğe gelen gazilerden genel ve detay görüntü - Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Manavgat Şube Başkanı Osman Nuri Aslan ile röportaj - Kıbrıs Gazisi eşi Ümmü Uyar ile röportajZeytin Dalı Harekatına destek - Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek ve moral vermek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların Hatay 'a gelişleri sürüyor.HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek sürüyor.Mehmetçik'e destek ve moral vermek üzere Hatay 'a gelen Zonguldak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Karadeniz Ereğli Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Zonguldak Şehit Aileleri Derneği yöneticileri ile beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti.Valilik Tayfur Sökmen Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Vali Ata, daha önce görev yaptığı Zonguldak'tan gelen misafirleri, Hatay ’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Zonguldak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Demirdüyen, Karadeniz Ereğli Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Temel Şahin, Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ise kendilerini kabul ettiği için Vali Ata'ya teşekkürlerini sundu.Demirdüyen, heyet adına yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek vermek üzere Hatay 'a geldiklerini ve harekatın başarıyla tamamlanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Manavgat Şube Başkanı Osman Nuri Aslan ve beraberindekiler de Mehmetçik'e destek vermek için Hassa ilçesine geldi.Aslan ve beraberindeki gaziler, toplanma alanındaki askerlerle görüşerek sohbet etti.Afrin'de teröristlere ders veren Mehmetçik'in yanlarında olduklarını göstermek için kentte geldiklerini ifade eden Aslan, gaziler olarak Türk askerini, Afrin'de gösterdiği başarıdan dolayı alnından öptüklerini belirtti.