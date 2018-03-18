'Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin bekası için önemli' - KIRKLARELİ Haberi
"Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin bekası için önemli" - KIRKLARELİ - Öğrencilerin mektup yazmasından genel ve detay görüntüler - Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile röportaj - Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Şeref Akbaba ve Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı yardımcısı öğretim görevlisi Mehmet Sali ile röportaj"Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin bekası için önemli" - Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şengörür ile öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker, polis, medya mensubu, sağlık görevlisi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine destek vermek için mektup yazdı - Prof. Dr. Şengörür: "Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin bekası için önemli. Bu harekat Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktasıdır. Şehitlerimizden ve gazilerimizden Allah razı olsun" - "O kadar güçlü bir ülke ve milletiz ki o kadar öz güvenimiz var ki, asıl onları korkutan da bu. Bu iman bizde oldukça bizden korkacaklardır. Bir bombayı, bir kurşunu elle tutabilecek bir cesaret, hiçbir millette yok, olmayacak da"KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker, polis, medya mensubu, sağlık görevlisi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine destek amacıyla mektup yazdı.Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Medya İletişim Kulübünce başlatılan "Batı Bize Emanet" kampanyası çerçevesinde öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'na katılan kahramanlara olan duygularını satırlara döktü.Öğrencilerin Kayalı Kampüsü'nde açtıkları stantta Afrin'deki kahramanlara yazılan mektupları topladı. Rektör Prof. Dr. Şengörür de kampanyaya destek vererek yazdığı mektubu öğrencilere teslim etti.Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak öğrencilerin çok anlamlı bir faaliyete imza attıklarını söyledi.
Harekatın başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü anlatan Şengörür, Afrin'de görev yapan öncelikle asker ve polisler olmak üzere medya mensupları, sağlık görevlileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine görevlerinde başarılar diledi.Görev yapan personele küçücük de olsa bir katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Şengörür, şöyle konuştu:"Bu sorumluluğumuzun bizi ülke olarak çok daha iyi bir noktaya getireceğini düşünüyorum. Manevi iklimin yaratılması, görev yapan insanlara destek olması açısından harekatta teröristler ile sıcak temasta olan ve bu bölgede görev yapanların arkalarında önemli bir güç olduğunu göstermek istedik. Afrin'de görev yapan silahlı güçlerimiz ile diğer görevli sivil vatandaşlarımıza manevi havayı, iklimi vermek istiyoruz. Dün olduğu gibi bugünde Batı cephesi bize emanet gözünüz arkada kalmasın. Kırklareli 'nden Afrin kahramanlarına mektuplar gönderiyoruz." - "Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazılıyor"Ülke olarak bu harekattan etkilendiklerini ve manevi bir duygu yaşandığını bildiren Şengörür, Afrin'de bir kahramanlık destanı yazıldığını ifade etti. Geçen yıl başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile bu yıl başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin bekası için önemli olduğuna değinen Şengörür, "Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin bekası için önemli. Bu harekat Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktasıdır. Şehitlerimizden ve gazilerimizden Allah razı olsun. Harekata karar veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederim." dedi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın çok önemli olduğuna dikkat çeken Şengörür, Türk milletinin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.Türk milletinin Zeytin Dalı Harekatı için elinden geleni yapmaya hazır olduğuna işaret eden Şengörür, "Onlar canlarını verdi biz de hiç olmazsa elimizden ne geliyorsa ülkemize hizmet edelim. Günü geldiğinde o saflarda olmak için ülkemizi korumak için can atarız. Bunu bildikleri için bizden, çekiniyorlar, korkuyorlar. O kadar güçlü bir ülke ve milletiz ki, o kadar öz güvenimiz var ki, asıl onları korkutan da bu. Bu iman bizde oldukça bizden korkacaklardır. Bir bombayı, bir kurşunu elle tutabilecek bir cesaret, hiçbir millette yok, olmayacak da. Bu bizim milletimize nasip olmuş bir cesaret örneğidir." şeklinde konuştu. Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Şeref Akbaba ise Türk milletinin her zaman ordusunun arkasında olduğunu ifade ederek, üniversite öğrencilerinin o bölgede görev yapan personele "Batı Bize Emanet" sloganıyla mektuplar yazdığını aktardı.