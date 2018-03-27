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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Zeytin Dalı Harekatı - Piyade Uzman Çavuş Temel'in cenazesi toprağa verildi - KÜTAHYA

Zeytin Dalı Harekatı - Piyade Uzman Çavuş Temel'in cenazesi toprağa verildi - KÜTAHYA

- Şehidimizin evinden helallik alınması - Cenaze töreni - Şehidin yakınları - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin törene katılması - Şehidimizin naaşının omuzlarda götürülmesiZeytin Dalı Harekatı - Piyade Uzman Çavuş Temel'in cenazesi, Kütahya 'nın Altıntaş ilçesinde toprağa verildi - Cenaze törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci de katıldıKÜTAHYA (AA) - Afrin'de dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel, Kütahya 'nın Altıntaş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Askeri uçak ile Zafer Havalimanı'na getirilen şehit Temel'in naaşı, Genişler köyündeki babaevine götürüldü.Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı köy camisine getirildi.
Törene, şehidin babası İbrahim, annesi Nimet, kardeşleri Ahmet Faruk, Mine ve Merve Temel, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Pilot Tuğgenaral Bülent Tatkan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, nişanlısı Seda Seyhan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, askerler tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu.Temelin cenazesi, daha sonra köy mezarlığına defnedildi.

Şehit Cenaze Cenaze Aracı Köy Mezarlığı Helal 

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