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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlerden öğrencilere duygusal video Haberi

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlerden öğrencilere duygusal video Haberi

Öğrencilerin ve kermesin görüntüsü

Bilim Adamı Öğretmen Kermes Öğrenciler 

-Mehmetçiğin konuşması
-Askerlerin görüntüsü
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler, Çekmeköy'de bulunan özel bir kolejde okuyan öğrencilerin kendilerine yazdıkları mektuplara video çekerek yanıt verdi. Dergi haline getirilen mektupları okuyan askerler, ”Bizler sizlere daha iyi bir gelecek için, buralarda dururken, sizler bunun farkına varıp bu güzel iki dergiyi çıkarıp bizlere moral ve motivasyon kaynağı olarak gönderdiniz için sizlere ayrıca müteşekkiriz” derken o esnada arkadan gelen silah sesleri ise dikkat çekti. Çekmeköy'de bulunan özel bir kolejin öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için kermes düzenledi.
Düzenledikleri kermeste ailelerinin yaptığı yiyecekleri satan çocuklar, kazandıkları ile Mehmetçiğe hediyeler aldı. Aldıkları hediyeleri kolilere koyan öğrenciler, askerler için mektup da yazdı. Mektupları dergi haline getiren öğrenciler askerlere gönderdi. Öğrencilerin kendileri için gönderdiği kolileri alan ve mektupları okuyan askerler yanıt olarak bir video hazırladı. Askerler hazırladıkları teşekkür videosunda "Bu güzel iki dergiyi çıkarıp bizlere moral ve motivasyon kaynağı olarak gönderdiniz için sizlere ayrıca müteşekkiriz” dedi.
Video sırasında arkadan gelen silah sesleri ise dikkat çekti. “Bize güç ve motivasyon vermiştir” Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler adına konuşan bir asker, “Biz Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Boztepe'nin doğu yamaçlarına yerleşmiş Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak, bugün 18 Mart'a elimize geçmiş olan hediyeler bizi ayrıca bir mutlu etmektedir. Sadece vücudumuzun belli bir kısımlarını ısıtmak için göndermiş olduğunuz bu hediyeler aslında ruhumuzun tamamını ısıtmış, bize güç ve motivasyon vermiştir” ifadelerini kullandı. “Sizlere vatan minnettardır” Asker sözlerine şöyle devam etti: “Siz bedenleri ve elleri küçük yürekleri kocaman olan gençler, bizi düşünüp bizim için orada bunları yazmak ve bunları hazırlamak için uğraştığınız için sizlere vatan minnettardır. Bizler sizlere daha iyi bir gelecek için, daha iyi okuyup öğretmen, doktor, mühendis, bilim adamı olmanız için buralarda dururken, sizler bunun farkına varıp bu güzel iki dergiyi çıkarıp bizlere moral ve motivasyon kaynağı olarak gönderdiniz için sizlere ayrıca müteşekkiriz” dedi.

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