Zeytin Dalı Harekatı'na destek - Mehmetçik için kurban bağışı - HATAY
- Zeytin Dalı Harekatı'na destek - Kurbanlık koyunlardan detay görüntüler - Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Köse'nin açıklamaları - Bayırbucak Türkmenlerinde görüntü - Mustafa Mahmut ile röportajZeytin Dalı Harekatı'na destek - Hatay lı mozaik, ebru ve ahşap oyma ustaları ile ressamlar Reyhanlı ilçesinde sergi açtıHATAY (AA) - Hatay lı mozaik, ebru ve ahşap oyma ustaları ile ressamlar Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Reyhanlı ilçesinde sergi açtı.Reyhanlı Belediyesi önündeki serginin açılışı, Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi tarafından yapıldı.Ebru sanatı ustası Ali İskifoğlu, AA muhabirine, harekata destek amaçlı 10 sanatçıyla Reyhanlı'da buluştuklarını söyledi.
İlçenin sadece patlamalarla anılmasını istemediklerini belirten İskifoğlu, sanatlarının ilçede de yaygınlaşması için gerekli kursları açacaklarını ifade etti. Ahşap oyma ustası Temel Reis de Reyhanlı halkına moral olmak adına ilçeye geldiklerini ve 2 gün boyunca eserlerini sergileyeceklerini kaydetti. - Mehmetçik için kurban bağışıAnkara'nın Polatlı ilçesinden gelen muhtarlar ile bir grup Bayırbucak Türkmeni de Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerler için kurban bağışı yaptı.Polatlı'dan gelen muhtarlar, hayırsever vatandaşlardan topladıkları 300 küçükbaş hayvanı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere ikram edilmek üzere Hassa ilçesine getirerek, Hassa Kaymakamlığı'nın belirlediği komisyon üyelerine teslim etti.Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçiklerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Mehmetçik Vakfı'na da 150 bin lira bağışta bulunduklarını ifade etti. Osmaniye'den Hassa'ya gelen bir grup Bayırbucak Türkmeni de beraberindeki 9 küçükbaş hayvanı Mehmetçik'e teslim etmek üzere ilgili komisyona verdi.Grup adına konuşan Mustafa Mahmut, Türkiye'nin mazlumların her zaman yanında olduğunu söyledi.