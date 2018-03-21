Zeytin Dalı Harekatı'na destek kampanyası için ilçe halkı seferber oldu

-Yapılan yardımlar

-Detay görüntüler

-Hasan Sarı ile röp.

-Beytullah Duyar ile röp.

-Raşit Elbasan ile röp.



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yurdun pek çok yerinde olduğu gibi, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek kampanyası düzenlendi.

Burhaniye Belediyesi ile Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Derneği işbirliği ile düzenlenen kampanyaya ilgi büyük oldu. Belediye önünde kurulan çadırda ve Cumhuriyet meydanındaki boş bir dükkanda sürdürülen kampanyada, 0-15 yaş çocuk giysileri, zeytin ve zeytinyağından pirinç ve bulgura kadar kuru gıda ve Mehmetçik için iç çamaşırları hazırlanırken, 15 Martta başlayan kampanya 27 Martta sona erecek. Burhaniyeliler kampanyaya destek olmak için adeta seferber oldu. Toplanan ürünler tasnif edilirken, 28 Martta Afrin’e gönderilecek. Kampanyaya destek olanlardan Hasan Sarı,” Herkesin duyarlı olması lazım. Herkes elinden geldiğince karınca kararınca destek vermeli. Allah, ordumuza zeval vermesin. Vatanımıza ve milletimize güç kuvvet versin. Birlik beraberlik versin. Allah, hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Kampanyayı düzenleyen Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Derneği Başkanı Beytullah Duyar ise,” Biz zeytin diyarı Burhaniye’den böyle bir kampanya başlattık. 0-15 yaş gurubu çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri kabul ediyoruz. Gıda da ise zeytinden, yağdan, nohuttan pirince tüm kuru gıda ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. İşte, iç çamaşırında tutun her türlü ayni yardım topluyoruz. Kampanyaya 15 Mart itibarıyla başladık. İnşallah, 27 Mart itibarıyla da bitireceğiz. Yardımları 28 Martta göndereceğiz. Allah, razı olsun. Tüm Burhaniye halkı bu konuda çok güzel bir seferberlik ilan ettik. Köyümüzden kentimize kadar poşetler halinde getiriyorlar. Bunları düzenleyip paketleyip bölgeye intikal ettireceğiz Kaymakamlığımız ile belediyemiz ve tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Raşit Elbasan isimli vatandaş ise,”Mehmetçiğimiz için canımızı bile feda ederiz. Elimizden geldiğince destek olacağız. Allah, onların işlerini güçlerini rast getirsin. İnşallah, sağ salim memleketimize dönerler” diye konuştu.



