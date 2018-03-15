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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Zeytin Dalı Harekatı - ERZİNCAN

Zeytin Dalı Harekatı - ERZİNCAN

- Et Süt Kurumu personelinin kesimhane girişinde toplanması - Afrin'deki askerlere gönderilmek üzeren alınan ürünler - Kuran - ı kerim okunması - İşçi temsilcisi Faruk Kocatürk'ün açıklaması - Dua edilmesiZeytin Dalı Harekatı'na destek - Et ve Süt Kurumu Erzincan Kombina Müdürlüğünün 200 çalışanı, bir aylık hak edişleri karşılığında aldıkları kişisel bakım ürünlerini harekatta görevli askerlere gönderdiERZURUM/ERZİNCAN (AA) - Et ve Süt Kurumu Erzincan Kombina Müdürlüğünün 200 çalışanı, bir aylık hak edişleri karşılığında aldıkları kişisel bakım ürünlerini harekatta görevli askerlere gönderdi.Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Et ve Süt Kurumu Erzincan Kombina Müdürlüğünde görevli 200 personel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla mart ayı hak edişi olarak kendilerine verilen çeşitli gıda malzemesini bir esnafa verip karşılığında traş köpüğü, jilet, çorap, ıslak mendil gibi kişisel bakım ürünleri aldı.Çalışanlar daha sonra kolilere yerleştirdikleri ürünleri iki ayrı kamyonete koyup okunan duaların ardından Mehmetçik'e ulaştırmak üzere Hatay'a yolladı.Söz konusu ürünlerin Afrin'deki Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı Kaymakamlığına teslim edileceği belirtildi.Çalışanlar adına gazetecilere açıklama yapan Faruk Kocatürk, "Kombina çalışanı 200 arkadaşımızla aylık istihkakımız ile aldığımız kişisel bakım ürünlerimizi, Afrin'de sınır bölgesinde bizler için savaşan, çatışan askerlerimize moral amaçlı gönderiyoruz." dedi.
- Öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destekErzurum'un Aşkale ilçesindeki Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmetçik'e destek için okulun bahçesinde üzerinde zeytin dalı olan bir pankart ile Türk bayrağı açtı.Bahçede bir araya gelerek "TSK" yazan öğrenciler daha sonra Komando Marşı okudu.Okul Müdürü Ahmet Sait Karakaya, "Afrin'de mücadele eden Mehmetçik'e manevi desteklerimizle yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Bizler, vatan ve bayrak için Afrin’de görev alan tüm güvenlik güçlerimize Allah kolaylıklar versin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Güvenlik Güçleri Su Ürünleri Zeytin Dalı Öğrenciler Hanlı 

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