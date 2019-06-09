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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit, 4 yaralı Haberi

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit, 4 yaralı Haberi

hastane önündeki tedbirler

Şehit Roketli Saldırı Hastane Terör Örgütü Saldırı 

-ambulansların gelişi
-alınan tedbirler

( KİLİS ) KİLİS

- Zeytin Dalı Hareketi Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 askerde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de Azez ilçesindeki Meryemin üst bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi.
Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 askerin tedavisine sürüyor. Ateş destek vasıtalarıyla PYD vuruldu Azez’deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.
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