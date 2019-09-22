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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda 33 bin paket kaçak sigara yakalandı Haberi

Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda 33 bin paket kaçak sigara yakalandı Haberi

Operasyondan detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Kaçak Eşya Gizli Bölme Alüminyum İstihbarat Kaçak Sigara 


- Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Zeytin Dalı Gümrük Kapısında, bir aracın dorsesinde özel olarak oluşturulan gizli bölmeler içerisine saklanmış vaziyette, 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Suriye-Afrin Bölgesinden gelen Türk plakalı bir tır, ülkeye giriş kaydı yapıldığı sırada riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç, görevli muhafaza memuru tarafından X-Ray tarama cihazına sevk edildi. Aracın X-Ray taraması neticesinde dorsesinde şüpheli yoğunluklu bölgeler olduğu tespit edildi ve araç arama hangarına alındı. Burada, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan fiziki kontrolde aracın dorsesinde yeni kaynak yapılan yerler bulunduğu saptandı. Gerçekleştirilen ayrıntılı arama sırasında aracın dorse şasesinin içerisinde iç içe geçmeli ikinci bir destek şasesi olduğu görüldü, destek şasesi aracın şasesinden ayrıldığında, söz konusu bölümde 5 adet pencere oluşturulduğu, bu pencerelerin de alüminyum levha ile kapatıldığı belirlendi. Bu alüminyum levhalar kaldırıldığında altlarındaki bölmelerde kaçak sigaraların saklandığı tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince araçta bulunan gizli bölmelerde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Türk Lirası olan, üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan toplam 33 bin paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralara ve kaçak eşyayı taşıyan araca el konulurken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
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