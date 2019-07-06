Zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı - HATAY
- Zeytin bahçesinde çıkan ve ormana sıçrayan yangından görüntüler Zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı - Hatay 'daki ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönüm zeytin bahçesi ile 1 hektar ormanlık alan zarar gördüHATAY (AA) - Hatay 'da zeytin bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın zarara yol açtı.Merkez Antakya ilçesi Kisecik mevkisinde, bir zeytin bahçesinde bahçe temizliği sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.İhbar üzerine yangına, bir helikopter, 3 arazöz ve 15 yer işçisi müdahale etti.Alevler, kısa sürede kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 2 dönümlük zeytin bahçesi ile 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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