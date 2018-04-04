Zeytin ağaçlarını korumak için canından olmuş

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-Kesilen ağaçtan detay

-Olay yerinden detay



( İZMİR ) İZMİR



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, eşinin kestiği ağacın altında kalan kadın Aysel Ö.’nün cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çiftçi Ramazan Ö. (42) tarlasında bulunan meşe ağacını kesmek isterken eşi Aysel Ö. (39) ve Meral Ö. de tarlada bulunan zeytin ağaçlarına zarar gelmemesi için kesilen ağacı tuttu. Ancak ağaç kesildikten sonra beklenen yöne değil de tam tersi yöne devrilince Aysel Ö. ve Meral Ö. ağacın altında kaldı. 3 çocuk annesi Aysel Ö. hayatını yitirirken, kızı Meral Ö. yaralandı. Üç çocuk annesi talihsiz kadının cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, yapılan incelemelerin ardından Aysel Ö.’nün cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ailesi yasta Talihsiz kadının naaşını almaya damadı Murat Aydoğdu geldi. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyleyen Aydoğdu, “Kayınvalidem ve baldızım, kesilen meşe ağacı düşerken tarlada bulunan zeytin ağaçlarına zarar gelmesin diye ağacı tutmak istemişler. Ancak ağaç ters yöne düşünce kayınvalidemi kurtaramadık. Çok üzgünüz” ifadelerini kullandı. Olayda yaralanan Meral Ö.’nün ayağından yaralandığı ve herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Aysel Ö.’nün naaşı defnedilmek üzere Alaşehir Girelli Mahallesi’ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

