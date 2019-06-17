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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zeyna’nın katıldığı operasyonda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi İzle

Zeyna’nın katıldığı operasyonda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi İzle

Arama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kimlik Tespiti Narkotik Polis Ekipleri 

-Uyuşturucunun ele geçirilmesi
-Uyuşturucu maddenin sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekiplerince düzenlenen ve Zeyna isimli narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, karayolunda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Gedelova ve Kozluca mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı aramada, 4 adet poşet içerisinde 89 paket halinde toplam 90 kilo 720 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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