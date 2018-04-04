Zeybekci, Moritanyalı Bakan Mouknass ile görüştü - ANKARA Haberi
- Görüşmeden detay - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşması - Moritanya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Naha Mint Hamdi Ould Mouknass'ın konuşması - İmza töreni - YemekZeybekci, Moritanyalı Bakan Mouknass ile görüştü - Ekonomi Bakanı Zeybekci: - "Moritanya ile Tercihli Ticaret Anlaşması'na yönelik iyi niyet protokolü imzaladık" - "Tercihli Ticaret Anlaşması ile Moritanya'nın avantajlı üstünlükleri olan ürün gruplarının Türkiye'ye çok daha fazla gelmesini ve Türk yatırımcıların Moritanya'daki yatırımlarını artırmaya yönelik katkıda bulunmasını amaçlıyoruz" - Moritanya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Mouknass: - "İyi niyet anlaşmasıyla şu ana kadar yaptıklarımıza ilaveten bir adım daha atmış oluyoruz ama bütün bunlar da yeterli değil. Tabii ki görüşülecek ve neticelendirilecek çok daha fazla konular mevcut"ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Moritanya ile Tercihli Ticaret Anlaşması'na yönelik iyi niyet protokolü imzaladıklarını belirterek, "Tercihli Ticaret Anlaşması ile Moritanya'nın avantajlı üstünlükleri olan ürün gruplarının Türkiye'ye çok daha fazla gelmesini ve Türk yatırımcıların Moritanya'daki yatırımlarını artırmaya yönelik katkıda bulunmasını amaçlıyoruz." dedi. Zeybekci, Bakanlıkta Moritanya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Naha Mint Hamdi Ould Mouknass ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.Mouknass'ı Türkiye'de görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Zeybekci, Aralık 2017'de yaptığı Moritanya ziyaretinde gösterilen ilgi ve samimiyetten dolayı teşekkür etti.Zeybekci, söz konusu ziyarette görüşülen konuların neredeyse tamamının olumlu yönde ilerlediğini söyledi.
Görüşmenin ardından imzalanan Moritanya ile Tercihli Ticaret Anlaşması'na ilişkin ön iyi niyet protokolünün önemine değinen Zeybekci, "Tercihli Ticaret Anlaşması ile Moritanya'nın avantajlı üstünlükleri olan ürün gruplarının Türkiye'ye çok daha fazla gelmesini ve Türk yatırımcıların Moritanya'daki yatırımlarını artırmaya yönelik katkıda bulunmasını amaçlıyoruz. Diğer alanlarda da arkadaşlarımızın görüşmeleri hızla devam ediyor, onları da en kısa sürede sonuçlandırmayı ümit ediyorum." diye konuştu. - "Türkiye ile iş birliğine hazırız"Moritanya Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Mouknass da Ankara 'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.Türkiye ve Moritanya arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını anımsatan Mouknass, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Zeybekci'nin ziyaretlerinin ardından iki ülke arasındaki bağların çok daha güçlendiğini dile getirdi. Bu doğrultuda iki ülke devleti ve halklarının beklentilerini net olarak görebildiklerine işaret eden Mouknass, şunları kaydetti:"Bakan olarak bize de burada düşen, gayretlerimizi daha da çoğaltarak, daha somut ve net neticeler ortaya koyabilmektir. Bugün imzalanacak iyi niyet anlaşmasıyla şu ana kadar yaptıklarımıza ilaveten bir adım daha atmış oluyoruz ama bütün bunlar da yeterli değil. Tabii ki görüşülecek ve neticelendirilecek çok daha fazla konular mevcut."Mouknass, Türkiye'deki farklı bakanlıklarla görüşülmüş, imzaya hazır 3 konunun bulunduğuna dikkati çekerek, iş birliğine hazır olduklarını söyledi.
Konuşmalarının ardından Bakan Zeybekci ve Mouknass, Tercihli Ticaret Anlaşması ile ilgili iyi niyet protokolünü imzaladı.Zeybekci, Mouknass onuruna yemek verdi.