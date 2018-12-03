Zeybekci: “Engelli kardeşlerimiz tüm ülke, millet için cennet fırsatıdır” Haberi

-Hamza Dağ'ın konuşması

-Engellilerin gösterileri, şarkılar söylemeleri

-Programdan detay



( İZMİR )- Nihat Zeybekci Engelliler Günü için düzenlenen programa katıldı İZMİR



- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla katıldığı programda konuşan Nihat Zeybekci, “Onların yüzü, suyu hürmetine bu ülkenin çarkları dönmektedir, yağmurlar yağıyordur, bereket geliyordur. Onlar sadece anne babaya cennet hediyesi değil, tüm ülke, millet, akrabaları, komşuları için de cennet fırsatıdır” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sebahat Akşıray Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, engellilerin ailelerine Allah'ın bir hediyesi olduğunu belirterek, “Cenabı Allah’ın takdiri tabiki ama eminim ki o anne ve babalar cennetin en güzel yerinde, o yavrularıyla hayatlarına devam edecek. Allah’ın takdiri olan nefesin sayısını artırmak ya da azaltmak kimsenin elinde değil. Ama devlet, devlet olmak için o şanlı bayrağı dalgalandırmak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ruhunun şad olması için bir engellisine, acizine, yaşlısına bir nefesini daha kaliteli harcaması için milyarları hiç gözünü kırpmadan harcadığı zaman devlet olur. Ancak o zaman devlet olur” dedi.

Zeybekci, bugüne kadar engelliler için çok önemli adımlar atıldığını ve her konuda 20-30 kat artış yapıldığını söyledi.



“Onların yüzü suyu hürmetine bu ülkenin çarkları dönüyor” Daha çok adım atmaya devam edeceklerini dile getiren Zeybekci, “Nerede bir engelli yakını varsa gözü yaşlı, demek ki gereği henüz tam olarak yapılmamış. 'Yaşlılar, engelliler, acizler için bu kadar çok masraf' diye kimsenin aklına bir düşünce gelmemeli. Onların yüzü, suyu hürmetine bu ülkenin çarkları dönmektedir, yağmurlar yağıyordur, bereket geliyordur. Onlar sadece anne babaya cennet hediyesi değil, tüm ülke, millet, akrabaları, komşuları için de cennet fırsatıdır” diye konuştu.

“Kapısı açılmayan bir engelli kalmamalı” Zeybekci Denizli'de 7 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, o dönemde engellilere ulaşmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Belediye başkanı olarak dolaşılacaksa kapısı açılmayan bir tane engellinin bile kalmaması gerektiğini ifade eden Zeybekci, şunları söyledi: "Bir gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizi topladı, ‘Bakın benim insanım arlıdır, istemez. Onları siz bulup çıkaracaksınız’ demişti. Bundan yola çıkarak bir gün dolaşırken bir anacık gördüm, 45-50 kiloydu. Ama bir babayiğit yatıyor yatakta, etrafında pervane gibi dönüyor. Kimseye ihtiyacı olduğunu söylememiş. Onları gördükten sonra ahdettim. ‘Bu şehirde bir uçtan bir uca benim görme engelli ya da yürüme engelli kardeşim, kendi başına gidebilmeli’ dedim. O hale getirdik o şehri. Şehirlerde bunu yapmak zorundayız. 'Benden sonra sorusuna' karşılık için engelli yaşam merkezi kurduk.” “İzmir’i dünyaya örnek hale getireceğiz” Zeybekci İzmir'in de gök kubbe altında yaratılmış en güzel topraklar olduğunu ifade ederek, "Bu coğrafyayı bir dünya merkezi haline Allah’ın izniyle hep beraber getireceğiz. Dünyaya örnek hale getireceğiz" dedi.

“Hepimiz birer engelli adayıyız” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, “Her gün bu durumu düşünerek engellilerin yaşadığı problemleri gidermek adına yapacağımız çok iş var. 16 yılda önemli mesafeler katettik" dedi.

Programa AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı.

de Programda otizmli öğrencilerden oluşan mehteran takımı gösteri sunarken, gösteri sonunda "Engelliler Türk tarihine sahip çıkıyor" yazılı pankart açıldı. Okulun öğrencileri müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sundu. Ayrıca katılımcılara öğrencilerin okul atölyesinde hazırladıkları el ürünleri takdim edildi.

