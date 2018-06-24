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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
'Zeybek ve efeler' sandık başında - DENİZLİ/MANİSA

'Zeybek ve efeler' sandık başında - DENİZLİ/MANİSA

"Zeybek ve efeler" sandık başında - DENİZLİ/MANİSA - Zeybek kıyafetiyle oy kullanmaya gelenlerden görüntüler - Oylarını kullanmaları - Konuşmaları - Gazinin okula gelişi - Gazinin oy kullanma detayı - Efenin oy kullanması - Konuşmalar Denizli 'de "zeybekler" sandık başında - Zeybek ve efe kıyafeti giyen vatandaşların oy kullanması renkli görüntüler oluşturduDENİZLİ /İZMİR(AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için 08.00'den itibaren oy kullanma işlemine başladı.
Denizli 'de Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için yöresel kıyafetleriyle sandık başına giden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde yöreye özgü kıyafet giyen Selen Güven Ergül ve Mehmet Kaya, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda oylarını kullandı.Selen Güven Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun renkleriyle sandığa gitmek istediğini ifade ederek, "Sandığa kültürümüzün renklerini yansıtmak istedik. Sandık başında vatandaşların da ilgisini çekti bu durum." dedi.
Denizli li seçmenlerden Sinan Yılmaz, "Tavas Zeybeği" kıyafetiyle Pamukkale ilçesindeki Zümrütevler Ortaokulunda, Hakan Akkun da Çameli yöresine ait "Kıvrak Zeybek" kıyafetiyle Hüsamettin Kulaklı İlkokulunda oyunu kullandı. - Ödemişİzmir'in Ödemiş ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için 08.00'den itibaren oy kullanma işlemine başladı.
Ödemiş ilçesinde gazi ve efe kıyafetleri ile oy kullanmaya gelen vatandaşlar ilgi gördü.

Yöresel Kıyafet Muhabir Irak 

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