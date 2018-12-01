Zeybek oynayarak büyükşehir adaylığını açıkladı

-Efelerle birlikte zeybek oynaması

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( İZMİR )- Genel Cerrah Op. Dr. Mehmet Bayındır:- "Ya Allah bismillah, diyerek adaylığımı ilan ediyorum" İZMİR



- Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayındır, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağımsız adaylığını zeybek oynayarak açıkladı.

2019 Mart ayında yapılacak olan seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olarak başvuru yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayındır, adaylık açıklamasını dikkat çeken bir yöntemle yaptı. Konak’taki SGK İl Binası önünde adaylığını açıklayan Bayındır, kendisi için gelen vatandaşlara da projelerini anlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için göreve hazır olduğunu belirten Op. Dr. Bayındır, "Halka ve Hakk'a bağımlı, siyasi partilere eşit mesafede, partiler üstü, tarafsız halkın adayı, İzmir'in adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olması dileği ile, 'Ya Allah bismillah' diyerek adaylığımı ilan ediyorum. Bize oylarınız ile bir dayanak noktası verin, kanunları yerinden oynatalım" dedi.

İzmir’de zeybekler yarışacak Bağımsız aday olmaya mecbur kaldığını dile getiren Op. Dr. Bayındır, "Çalışmayı, bölgeme ve ülkeme hizmet etmeyi çok seviyorum. Bu yüzden de doktorluğu, özellikle de cerrahlığı ve siyaseti çok seviyorum. Sağlık alanında, 31 yıldır mesleğim ile alakalı sadece İzmir'e değil bütün Ege bölgesine yediden yetmişe herkese hiç ayrım yapmadan hizmet vermeye çalıştım, çalışıyorum. Bu süre içinde halkımızın sadece sağlık sorunlarının değil daha pek çok sorunlarının da olduğunu yakından gördüm ve yaşadım. Sağlık alanındaki sorunların ve halkın diğer sorunlarının çözümü için sadece doktorluk yapmamın yeterli olmayacağını, siyaset ile de aktif ilgilenmem gerektiğini fark ettim. Ve siyaset ile de ilgilenmeye başladım. Sırf bu amaç ile 2002’den beri üst üste beş defa milletvekilliği seçimlerine aday ve aday adayı olarak katıldım. 35 yıllık, Samsun, Ankara, Diyarbakır, Artvin, Eskişehir ve İzmir'de yaptığım memuriyet ve hekimlik, 16 yıllık idarecilik ve bir o kadar da siyaset hayatımda elde ettiğim bilgi birikimi ve tecrübelerimi, güzel İzmirimizin sorunlarını çözmek için kullanmak istiyorum. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından kendisine eşlik edenlerle birlikte zeybek oynayan Genel Cerrah Mehmet Bayındır, "İzmir’de zeybekler yarışacak" dedi.



