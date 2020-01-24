Zeugma mozaiğine İstanbul’dan rakip çıktı Haberi

- Havadan tarihi yapının görüntüleri

- Başkan ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL )- Belediye binasının altından çıkan dev mozaik için çalışmalar genişletildi İSTANBUL



- Zeytinburnu Belediyesi Başkanlık binası olarak kullanılan tarihi yapının restorasyonu sırasında bulunan Roma Dönemine ait dev mozaik akıllara Gaziantep’teki Zeugma Mozaiğini getirdi. Tarihi yapının altında ortaya çıkan dev mozaiğin tamamının çıkarılması için kazı çalışmaları genişletildi. Osmanlı Döneminde askeri hastane Cumhuriyet döneminde yurt ve tanzim çadırı olarak hizmet veren daha sonra ise 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait dev mozaik bulundu. Yaklaşık 50 metrekare alanda bulunan mozaiğin tamamının bulunması için kazı çalışmaları genişletildi. Kazı çalışmaları otopark alanında devam ederken dev mozaiğe daha önce İSKİ tarafından yapılan kanalizasyon çalışmalarında zarar verildiği ortaya çıktı. Mozaiğin incelemelerden sonra MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait önemli bilgileri gün yüzüne çıkarması bekleniyor. Alanda kazı çalışmaları devam ederken mozaik, akıllara Gaziantep’te 6 yıl önce 30 bin metrekarelik alandaki Zeugma Mozaik Müzesi’ni getirdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaiğin koruma altına alındığını söyledi.



Öte yandan dev mozaiğe daha önce İSKİ tarafından yapılan kanalizasyon çalışmalarında zarar verildiği de kazılar ile birlikte ortaya çıktı. İSKİ borularının yapının ortasından geçerek büyük tahribat verdiği görüntülere yansıdı. "İstanbul’da zeminde ilk dev mozaik" Tarihi binanın önemini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “ Burası belediye başkanlığı başka bir binaya taşınınca restorasyon çalışması sırasında ortaya çıktı. Çalışmalar geçen yıl başladı.

Önce bir deneme kazısı yaptık. Kazılarımız sonucunda mozaiklere ulaştık. Şu anda kazılar devam ediyor. Gittiği yere kadar götüreceğiz. Buradan bir mozaik müzesi kazanacağımıza inanıyoruz. Arkeoloji uzmanları mozaiğin MS 2. yüzyıla ait olduğunu belirttiler. İnşallah çalışmalar tamamlanınca daha detaylı bilgiye sahip olacağız. Buranın Roma döneminde villa olduğunu biliyoruz. Hatay’da ve Gaziantep’te zengin bir mozaik var. İstanbul’da zeminde ilk dev mozaik; bundan ötürü oldukça mutluyuz” açıklamasında bulundu. "25 yıl otopark olarak kullanıldı” Dışarıda kapalı bir alanda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Arısoy, “ Burası 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediyesi’nin otoparkı olarak kullanılıyordu. Restorasyon sırasında ortaya çıkan mozaiğin devamı olması ihtimaliyle burada da kazı çalışması yapıldı. Gördük ki içeride bulunan mozaik dışarıda yani burada da devam ediyor. Çalışmalar İstanbul Arkeoloji Müdürlüğü’nün denetiminde devam ediyor. Bizde merak ediyoruz; bakalım nereye kadar gidecek. Çok heyecanlıyız. Mozaik bulunmasına çok sevindik” ifadelerinde bulundu. Zeytinburnu’nda şu anda Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat çalışmaları kapsamında Kazlıçeşme Sanat Galerisi olarak kullanılan tarihi bina Sultan İkinci Mahmud döneminde Cebehane Hastanesi, 1847 yılında ise Halil Paşa tarafından ihtiyaçları karşılamak üzere “Zeytinburnu Askeri Hastanesi” olarak tahsis edildi. Bina Cumhuriyet döneminde yurt, tanzim çadırı, gibi birçok hizmeti verdikten sonra 1935-1956 yıllar arasında yeniden hastaneye hizmeti vermeye başladı.

Bina daha sonra 25 yıl boyunca ise Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak hizmet verdi. Tarihi binada 2016 yılında Zeytinburnu Belediye başkanlığı yeni binasına taşındıktan sonra restorasyon çalışmaları başlatıldı. (AFS-HK-



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