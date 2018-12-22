‘Zeta’ yine boş geçmedi

-Motor kısmında uyuşturucunun bulunduğu yeri koklaması

-Ekiplerin gizlenen uyuşturucuyu çıkartması

-Uyuşturucunun fotoğrafı



( ADIYAMAN )- Narkotik köpeği uyuşturucuyu aracın motor kısmında buldu ADIYAMAN



- Adıyaman’da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada narkotik köpeği ‘Zeta’ sayesinde motor kısmına zulalanmış uyuşturucu haplar bulundu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Adıyaman’a uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri aracı takibe aldı. Adıyaman’ın Gölbaşı istikametinde bulunan uygulama noktasına gelen hafif ticari araç ekipler tarafından durduruldu. Araçta kaba aramayı yapan polis ekiplerinin ardından narkotik köpeği ‘Zeta’ devreye girdi. Aracın her tarafını didik didik eden Zeta, aracın motor kısmında aldığı koku üzerine uyuşturucunun bulunduğu noktaya odaklandı. Uyuşturucuyu tespit eden Zeta’nın ardından polis ekipleri uyuşturucuyu gizlendiği yerden çıkarttı. Poşet içerisinde 948 adet extacy hap ele geçiren polis, araçta bulunan M.K. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

