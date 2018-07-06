Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddia edilen avukatın yargılanmasına devam edildi



- FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Ergenekon savcısı Zekeriya Oz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karsılandıgına iliskin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Tayfun Aktaş ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen avukat Ali Demirhan ile iş adamı ağabeyi Halil İbrahim Demirhan'ın beyanları alındı. Ali Ağaoğlu'nun 17-25 Aralık'ta gözaltına alınma sürecinde malum olaylar yaşandığını belirten tanık Ali Demirhan, "Ağaoğlu şirketler grubundayken firari Aytaç Ocaklı'nın ağabeyi, yanındaki bir kaç kişiyle ofise geldi. Terasta, bir takım tehdit olayları oldu. Zekeriya Öz'ün Dubai tatili masraflarını kendisinin yaptığına ilişkin makbuz istedi. Ağaoğlu da, 'Masrafları ben yaptım, biz buradan gönderdik Öz'ü Dubai'ye. Ağabeyim Halil İbrahim de, 'Orada ağırladık, parasını da ben verdim' dedi.

Orada tehdit ve küfürleşmeler oldu. Ağaoğlu, Fetullah Gülen'e kadar küfür etti. Daha sonra içeride, masaya geçtik. Tayfun Aktaş da o sırada geldi ve 'Bu işi çözün, faturayı verin' dedi.

'İlla faturayı vereceksiniz' diyordu. Siyasi tartışmaya girildi, hükümetin gitmesiyle ilgili tartışmalar. 'Bu adamlar gidecek ve başınız belaya girecek' dediler. Tayfun Aktaş özellikle beni hedef gösterdi. O olayda en masum insan da benim. 17-25 Aralık operasyonlarının asıl amacının darbe olduğunu falan izah ettim. Zekeriya Öz'ün doğru olmadığını söyledim. Onlar da, 'Hükümeti savunmanın doğru olmadığını' söyledi.



Sonra çıktık, asansörün orada, 'Ali ile ilgili çok belge var, başı belaya girecek' dedi Tayfun. Biz de çok kibar konuşuyoruz normalde. Ondan sonra da zaten tapelerimiz çıktı. Çok zor günler yaşadım. Başımıza çok şey geldi. Ama sorumluları Tayfun mu Zekeriya Öz mü onu bilemem ben" ifadelerini kullandı. Dubai tatili masraflarını Ağaoğlu ödedi Diğer tanık Halil İbrahim Demirhan da, Ali Ağaoğlu'nun uluslararası tek satış acentası olduklarını ve Dubai'de iş yaptığını belirterek, "25 Aralık sürecinden önce, Dubai'yken Ali Ağaoğlu bana, 'Zekeriya Öz gelecek, orada ağırlayın' dedi.

Tatil faturasının bedelini de Ağaoğlu kendisi ödedi" dedi.

'Biz savcımızı yedirmeyiz, ülkenin başbakanı olacak' dediler 17-25 Aralık sürecinden sonra, Başakşehir'deki ofisinden çıkarken bir kaç kişinin gelip kendisine, 'Zekeriya Öz, ülkenin en önemli insanlarından biridir, bizim kurtarmamız lazım bu adamı, bize fatura vermen lazım' dediklerini de belirten Demirhan, "Fatura vermem' demem üzerine İki kişi silahla arabaya bindirdi. 'Biz savcımızı yedirmeyiz, ülkenin başbakanı olacak' dediler. 'Fatura vereceksin' diyerek ayaklarıma vurmaya başladılar. Telefonla da kaydediyorlardı. Bunun üzerine canımı kurtarmak için, istedikleri evrakı Ali Ağaoğlu'ndan alabileceklerini söyleyerek bu kişileri Ağaoğlu'nun, ofisine götürdüm Tanık beyanlarının gerçek olmadığını öne süren tutuklu sanık Tayfun Aktaş ise “kaçma şüphem olsa 15 Temmuz'dan sonra ailemin tamamını alarak kaçardım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Tayfun Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Orhan Konak, Hüseyin Sipahi ve Ali Ağaoğlu ile ilgili yeniden zorla getirilme kararı veren heyet, tanıklar Adnan Kılıç ve Hasan Rahvanlı'nın da zorla getirilmesini karara bağladı. (YM-EY

