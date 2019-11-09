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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Zekat emiri de gözaltına alındı... Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Zekat emiri de gözaltına alındı... Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Şahısların adliyeye getirilişi

( OSMANİYE )- DEAŞ'ın yakalanan zekat emiri ve üst düzey yöneticileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı OSMANİYE

Zekat Akalan Terör Örgütü 


- Osmaniye’de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonda DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ve zekat emirinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında DEAŞ Terör Örgütü Kurma ve Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçlarından dolayı gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ve zekat emiri G.M.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen yabancı uyruklu emir G.M, H.İ, C.İ, G.E.M, M.E, A.A isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (ELF-
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