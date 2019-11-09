Zekat emiri de gözaltına alındı... Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı



- Osmaniye’de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonda DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ve zekat emirinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında DEAŞ Terör Örgütü Kurma ve Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçlarından dolayı gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ve zekat emiri G.M.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen yabancı uyruklu emir G.M, H.İ, C.İ, G.E.M, M.E, A.A isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (ELF-



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