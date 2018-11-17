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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerler taburcu oldu Haberi

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerler taburcu oldu Haberi

Hastane önünden detaylar

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Hastane Baş Ağrısı 

-Tedavi gören askerlerden hastane önünde detay
-arşiv görüntüler

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da dün akşam saatlerinde yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 asker, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası’nda görev yapan askerlerin bir bölümü akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Yaklaşık 5 bin kişinin yediği akşam yemeği sonrası askerlerden 21'i, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi. “Hafif besin zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan askerler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde taburcu edilerek birliklerine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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