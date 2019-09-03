Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Zehirlenme şüphesi - KIRKLARELİ

Zehirlenme şüphesi - KIRKLARELİ

- Hastaneden genel görüntüler - Belediye Başkanı İhsan Talay'ın konuşması Kırklareli 'nde zehirlenme şüphesi - Pınarhisar ilçesinde 3 günde yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu - Belediye Başkanı İhsan Talay: - "Son zamanlarda ilçemizde 'gastroenterit' diye tabir edilen mikrobun artmasından kaynaklı yaşanan vakalara karşı şebeke suyu depolarımızda yaptığımız süper klorlamayla sorunun büyümemesi için bütün önlemleri aldık"KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Pınarhisar ilçesinde 3 günde yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.İl Sağlık Müdürlüğü ve Pınarhisar Belediyesi ekiplerince, Pınarhisar Belediyesi Arıtma Tesisi'nden ve tesise su sağlayan derelerden numune alınarak laboratuvara gönderildi.Belediye Başkanı İhsan Talay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde zehirlenme şüphesiyle hastaneye müracaat edenlerin sayısının artması nedeniyle çalışma başlatıldığını söyledi.

Çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüklerini ifade eden Talay, 7 Ağustos'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı laboratuvarda 4 farklı noktadan numune alınarak ölçüm yapıldığını dile getirdi.Talay, şöyle konuştu:"Ölçümlerde koliform oranı sıfır çıktı. Bundan dolayı sularımızın içilebilmesi noktasında hiçbir sorun yok. Düzenli ve periyodik olarak gerek kaynağımızda gerekse depolarımızda klorlama yapıyoruz. Son zamanlarda ilçemizde 'gastroenterit' diye tabir edilen mikrobun artmasından kaynaklı yaşanan vakalara karşı şebeke suyu depolarımızda yaptığımız süper klorlamayla sorunun büyümemesi için bütün önlemleri aldık."İlçedeki sularda çok ciddi bir sorun bulunmadığını belirten Talay, "Herhangi bir sorun olmasına binaen yaptığımız süper klorlamadan kaynaklı sadece az bir koku mevcuttur. Hastaneye müracaat eden vaka sayısında ciddi anlamda bir azalma oldu. Endişelenecek bir şey yoktur. Vatandaşlarımızın gönlü huzurlu olabilir. Klorlamanın etkisi geçene kadar suyu içmezlerse iyi olur. Kaynatarak kullanılmasında hiçbir sorun yoktur." ifadesini kullandı.

Hastane Laboratuvar Muhabir Karın Ağrısı Şebeke Suyu 

İlgili Foto Galeriler
Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı