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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Zehirlendiği iddia edilen köpekleri bulan Sibel Arın Sezer: “Bu benim için kanlı bir bayram”

- Zehirlendiği iddia edilen köpekleri bulan Sibel Arın Sezer: “Bu benim için kanlı bir bayram”

SİBEL SEZER VİDEOLARI İZLEMESİ

Güvenlik Görevlisi Hayvan Severler Ramazan Bayramı Cep Telefonu Basın Mensupları 

-AĞLAMASI VE GİDİŞİ DETAY
-SEZER AÇIKLAMA
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-görüntü: SAKARYA_SAÜ_KÖPEK_AÇIKLAMA koduyla geçildi.
-takip: AA-

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’da 5 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası sonrasında bir açıklama yapan Sibel Arın Sezer, “Bu bayramın için kanlı bayram” dedi.
Sabah saatlerinde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) içinde bulunan köpekler kimsayal zehirle öldürüldüğü iddia edildi. Olay yerine gelen SAÜ’de güvenlik görevlisi Sibel Arın Sezer isimli genç kadın yaşanan üzücü olayı cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan olay, büyük tepki topladı. Konuyla ilgili Serdivan İlçe Karakolunda olayla ilgili ifade veren Sezer daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. “Bu benim için kanlı bir bayram” Sibel Arın Sezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün bayramın 3. Günü. Sabah saatlerinde SAÜ içinde teknokent binası önündeki köpekleri doyurmaya gidiyorum. Bir şey hazırladım ve köpekleri doyuralım dedik. Ama maalesef oraya gittiğim an bütün her yerde ölü köpekleri gördüm. Şuan 5 tane ölü köpek var. 3 tanede klinikte zehirlenme vakası giden köpeğimiz var. 8 tane ayrıca yavru köpek kayıp. Kliniğin raporlarında köpekler kimyasal zehirlenme olduğu gözüküyor. Belki de ben bugün oraya yemek götürmeseydim kalan köpeklerde ölecekti. Şuan Sakarya’nın üzerine oynanan bir oyun var diye düşünüyorum. 3 gün önce Sapanca ilçesinde ayakları kesilen yavru köpek, bugün zehirlenen köpekler neden her şey Sakarya’nın üstüne oluyor. Bunu yapan insan olamaz. Mantığım ve vicdanım almıyor bu konuyu. Bu insanlık dışı bir şey. Mübarek ramazan ayında da, ramazan bayramında da acımadılar yaptılar. Bu bayramın adı kanlı bayram benim için. Bayram gününden beri tüm hayvan severler ağlıyor. Can candır insan da nefes alıyor, hayvanda nefes alıyor. Bu yaşanan olaylarla ilgili yasa çıkmalı. Zehirlenme vakaları olmamalı. Bununla ilgili yasa çıkmalı kesinlikle” dedi.
(RŞ-
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