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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Zehir tacirlerine yönelik özel harekat destekli şafak operasyonu

Zehir tacirlerine yönelik özel harekat destekli şafak operasyonu

Polis ekiplerinin sokakta yürümesi

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Şafak Operasyonu Şafak Vakti 

-Özel harekat polisleri
-Polislerin içeri girmesi
-Köpeğin incelemesi
-Bulunan uyuşturucu maddeler
-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi
-Adliyeye götürülmeleri
-fotoğraflar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda dedektör köpeğinin de yardımıyla 18 gram esrar, 8 adet suboxsone hap, 6 gram kokain, 10 gram eroin ve 49 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı.Yürütülen dosya kapsamında toplamda 7 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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