Zehir tacirleri tarihi eserlerle yakalandı

-Şahısların adliyeye çıkarılması

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( BURSA ) -- Uyuşturucu operasyonunda kaçak tarihi eserler de yakalandı BURSA



- Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucunun yanı sıra tarihi eserlerde ele geçirildi. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına aldıkları 27 kişinin sorgusunda uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi için operasyon düzenledi.

Yapılan itiraflar ve fiziki takip sonucu ekipler 4 şahsın kimlik bilgilerine ulaştı. N.H.Ç, Ü.C, C.C. ve O.B. isimli 4 kişinin ikametlerine eş zamanlı baskı düzenledi.

Baskında şahıslar gözaltına alınırken evlerde 790 gram metamfetamin, 19 gram Esrar, 10 adet ecstazy tablet, bir miktar afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucuyu paketlemeye yarayan aparat, 12 adet ruhsatsız tabanca, 169 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 190 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DE-AÇ-

