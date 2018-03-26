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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Zehir tacirini elektronik kelepçe de durduramadı

Zehir tacirini elektronik kelepçe de durduramadı

-Düzenlenen operasyondan görüntü

( ANKARA )- Ev hapsinde bile uyuşturucu sattı ANKARA

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Ruhsatsız Silah Polis Ekipleri Elektronik Kelepçe 


- Başkent'te daha önce uyuşturucu satmaktan yakalanarak elektronik kelepçe ile ev hapsi cezası verilen bir kişi evinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerinin ilçe genelinde uyuşturucu satışı ve tüketiminin engellenmesi amacıyla yaptığı takip, tarassut çalışmaları neticesinde U.K. isimli şahsın adresi olan Kavaklıdere Mah. Tunus Cad. üzerinde bulunan evinde narkotik madde satışı yaptığı tespit edildi. Nöbetçi savcıdan alınan izinle belirlenen eve operasyon düzenlendi.
Evde şüpheli U.K. ile birlikte H.İ.K., E.E., A. S., S.D., Z.Ç. isimli şahısları yakalayan polis ekipleri, şahıslar üzerinde ve evde yapılan aramalarda; 3.05 gram toz esrar, 1.50 gram skank, 5.56 gram toz esrar , 0.80 gram toz esrar , 26.80 gram Esrar, 0.30 gram taş kokain, 36.50 gram tohum, Hassas Terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Ev sahibi U.K. isimli şahısın kayıtlarında aynı suçtan Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24.02.2018 günü 850 gram Esrar Maddesi ile ruhsatsız silah yakalandığı, elektronik kelepçe marifeti ile kontrol edildiği ve ev hapsi aldığı, Tunus Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanlarına uyuşturucu madde satışını evden yaptığı tespit edildi.
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