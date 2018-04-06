Zehhar: 'Büyük Dönüş Yürüyüşü, Filistin'i kurtarmak için ilk adımdır' - GAZZE
Zehhar: "Büyük Dönüş Yürüyüşü, Filistin'i kurtarmak için ilk adımdır" - GAZZE
: - Gazze 'nin doğusundak sınır bölgesi - Hamas Siyasi Büro üyesi Mahmud ez - Zehhar'ın basın açıklamasıHamas Siyasi Büro üyesi Mahmud ez - Zehhar, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün Filistin'i kurtarmak için ilk adım olduğunu belirtti. Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cumadan bu yana sürdürdükleri barışçıl gösterilere katılan Zehhar, burada AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Zehhar, "Büyük Dönüş Yürüyüşü, Filistin'i kurtarmak için ilk adımdır. Filistin halkı, bugün kurtuluş sancağını taşıyacak gruplara öncülük ediyor." dedi. Hamas Hareketi'nin, atılan bu adımda "Filistin halkı ve sokaklarına güvendiğini" vurgulayan Zehhar, daha önceki tecrübelerin bu adımın başarılı olacağını ortaya koyduğunu dile getirdi.Hamaslı yetkili şunları kaydetti:"Filistin halkı, Gazze Şeridi sınırındaki bu barışçıl yürüyüşte, dünyadaki tüm ilgili insanlara, gösterdiği sabırla 'Filistin topraklarına dokunulmaması' mesajını veriyor. Tek bir karış topraktan vazgeçen, inanç ve milli değerlerinden de vazgeçer."