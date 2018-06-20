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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Zazalardan Mehdi Eker'e tam destek

Zazalardan Mehdi Eker'e tam destek

Eker karşılama

Kalaba Alabalık Şili 

-Davul zurna
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR -HD) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Mehdi Eker'e Zazalardan tam destek geldi. Davut zurna eşliğinde seçim bürosunda Eker’i ziyaret eden Zazalar, renkli görüntüler oluşturdu. Diyarbakır'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Mehdi Eker'e, Zazalardan tam destek geldi. Eğil ilçesinden yola çıkan yaklaşık 400 kişilik grup, akşam saatlerinde Eker'in seçim bürosunu ziyaret etti. Davul zurna eşliğinde seçim bürosuna yürüyen grup, kol kola girerek birlik mesajı verdi. Seçim bürosuna gelen coşkulu kalabalık burada Eker ile selamlaşıp, desteklerini açıkladı.

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