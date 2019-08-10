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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Zayıflamak isterken ölmeyin İzle

Zayıflamak isterken ölmeyin İzle

baharatlardan detaylar

Bitkisel Ürünler Bitkisel İlaçlar Zayıflama Hapları Bağışıklık Sistemi Sağlıklı Zayıflama 

-aktardan detaylar
-Türkiye Aktarlar Ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir ile detaylar

( BURSA -ÖZEL)- Sağlıklı zayıflamak istiyorsanız kimyasal değil, bitkisel ürünleri tercih edin BURSA

- Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, vatandaşları kimyasal zayıflama hapları konusunda uyarıp, en sağlıklı zayıflamanın bitkisel ürünlerle olduğunu söyledi.

Son yıllarda zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği zayıflama haplarında bulunan "sibutramin" maddesi bağışıklık sistemini çökertirken, ölüme bile sebep olabiliyor. Zayıflamak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Özdemir, içinde kimyevî madde bulunan zayıflama haplarının çok zararlı olduğunu ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, en sağlıklı zayıflama yönteminin güvenilir aktarlardan alınan doğal bitkisel ürünler olduğunu savundu. Zayıflamak isteyenleri uyaran Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, "Halkımız kilo vermek için zayıflama haplarına rağbet gösteriyor. Bilhassa kadınlar yaz geldi, hızlı kilo vereyim diye düşünüyor. Bu zayıflama haplarının içerisinde sibutramin maddesi var. Bu maddenin bulunduğu zayıflama hapını yutanlarda ağızda kuruluk oluşuyor. Bu madde vücuda inanılmaz zararlı. Piyasada bulunan bir hap var, bu hapı kullananlar haşimato hastalığına yakalanıyor. Bu hastalık vücudun bağışıklık sistemini çökertiyor ve vücut organlarını tanımaz hale getiriyor. Zayıflama hapını yutan kişiler bir bakıyorsunuz 1 ayda 8 kilo vermiş. Bu doğadan elde edilen bitkilerle kesinlikle olmaz. En güvenli zayıflama yöntemi, güvenilir aktardan alınan bitkilerle yapılandır. Bizim aktar arkadaşların tamamen doğal ve zararsız bitkisel zayıflama karışımları var. Vatandaşlar zayıflamak için kimyasal hapları değil bitkisel ilaçlarını kullansınlar" dedi.

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