Zayıflama azmi Avrupa Şampiyonu yaptı Haberi

-Sporcu kız ile röportaj

-Antrenöre ile röportaj

-belediyede tören

-hediye takdimi

-başkanın konuşması

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( İSTANBUL )- Zayıflamak için boksa başlayan genç kız 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu- Çekmeköy'de Avrupa Şampiyonu'na coşkulu karşılama İSTANBUL



- Aldığı kilolardan rahatsız olan Büşra Işıldar zayıflamak için boksa başladı.

Boks sayesinde yaklaşık 15 kilo veren Büşra Işıldar, bu sporda daha da ileriye gidip milli sporcu oldu. Azmi ile başarıdan başarıya koşan genç kız, boksta 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonluğu'nu üçüncü kez yaşayan Çekmeköy Anadolu Spor Kulübü sporcusu Büşra Işıldar, Çekmeköy Belediyesi’nde düzenlenen kutlama programı ile karşılandı. Aldığı kilolardan rahatsız olan 17 yaşındaki Büşra Işıldar, boksa başlayarak kilo vermek için azmetti. Yorucu antrenmanlarda yaklaşık 15 kilo veren genç sporcu, zayıflamak için başladığı boksta müsabakalara katılmaya başladı.

Bir süre sonra başarısıyla milli sporcu olan Büşra Işıldar, İstanbul Şampiyonluğu ile başlayıp üç kez Türkiye Şampiyonu, üç kez de Avrupa Şampiyonu olan 17 yaşındaki Büşra, son şampiyonaya kadar tüm maçlarını nakavt ile kazandı. Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda Ukraynalı rakibi Maria Kryvonis'i mağlup ederek 81 kiloda altın madalya kazanan Çekmeköy Anadolu Spor Kulübü sporcusu Büşra Işıldar ve antrenörü Fikret Taşdemir’in bundan sonraki hedefi olimpiyatlarda İstiklal Marşı’mızı okutmak. 3 Avrupa Şampiyonu Büşra Işıldar, "Avrupa'da tek temennim İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandırmaktı. Onu da yaptım. Bizim hedeflerimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlara en fazla 75 kilo vardı. Kurulun aldığı karara göre art 81'de gelecekmiş. Biz 75 kilo diye düşünüyorduk. O yüzden 75'e düşelim diye 15 kilo verdim. Zayıfladım, daha çok serileştim" şeklinde konuştu.

Büşra Işıldar'ın antrenörü Fikret Taşdemir, "Çok gururluyuz. Bu 3. Avrupa Şampiyonluğumuz. Çekmeköy Belediyesi'nde de tören düzenlendi.

Bizim antrenmanlarımız biraz zor. Haftanı günü antrenman yapıyoruz. zor bir süreç. Büşra normalde kilo vermek için spora başlayan bir kız çocuğuydu. sonra bazı özelliklerini fark edince şampiyon olmak ister misin? dedim. Büşra'da başladı" ifadelerini kullandı. Üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan genç Büşra'ya başarısının ardından Çekmeköy Belediyesi'nde kutlama programı düzenlendi.

Söylenecek bütün sözleri yumruklarıyla söyledi "Çekmeköy’de doğup büyüyen Büşra şampiyonalarda milli marşımızı okutarak tüm Türkiye’yi gururlandırıyor, söylenecek bütün sözleri o yumruklarıyla söyledi" diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “İlk göreve geldiğimiz günden beri gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için onları spora, sanata ve bilime teşvik ediyoruz. Çok şükür 10 yıl sonunda birbiri ardına gelen başarılarla verdiğimiz kararda ne kadar haklı olduğumuzun mutluluğunu yaşıyor, bir yandan da ilçe halkımıza gurur yaşatıyoruz. Büşra kızımızın kendisine de kulübüne de bugüne kadar maddi manevi desteklerimiz olmuştu; şimdi hedefimizi olimpiyat olarak belirledik ve ona göre adımlarımızı atacağız” dedi.



