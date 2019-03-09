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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Zarif: 'ABD Irak'ta İran rakibi bir yönetim kurmak istedi' - TAHRAN

Zarif: 'ABD Irak'ta İran rakibi bir yönetim kurmak istedi' - TAHRAN

Zarif: "ABD Irak'ta İran rakibi bir yönetim kurmak istedi" - TAHRAN - Irak Devrimi Yüksek İslami Konseyi lideri Muhammed Bakır el - Hekim için düzenlenen anma programı - Kuran okunması - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in açıklamalarıİran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas rejiminin yıkılmasından sonra Irak'da İran rakibi bir yönetim kurmak istediğini belirtti.
Tahran 'da Irak Devrimi Yüksek İslami Konseyi lideri Muhammed Bakır el - Hekim için düzenlenen anma programında konuşan Zarif, İran ile Irak arasındaki ilişkileri değerlendirdi.İran ile Irak halkının geçmişte Saddam'a karşı birlikte savaştığını ve aynı mücadelenin bugün de Haşdi Şabi ile devam ettiğini belirten Zarif, "ABD Irak'da İran rakibi bir yönetim kurmak istedi. Bununla İran'a tehlike oluşturmayı hedefliyordu. Ancak bugün İran ile Irak tekfiri ve radikal örgütlere karşı birlikte mücadele ediyor." dedi.

İran İslam Rejim Tekfir 

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