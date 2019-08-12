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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Zap suyunda köy usulü Rafting İzle

- Zap suyunda köy usulü Rafting İzle

Zap suyunda inişleri

Güvenlik Güçleri Cep Telefonu 

-Bağırmaları
-Ellerindeki kürek yerine kullandıkları sopalar
-Rafting heyecanından detay görüntüler

( HAKKARİ ) Zap suyunda köy usulü rafting HAKKARİ

- Hakkari Zap suyunda köylülerin kendi imkanları ile yaptığı rafting, renkli görüntülere sahne oldu. Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyü gençlerinin kendi aralarında düzenlediği rafting gerçeği aratmadı. Bayramlaşmada bir araya gelen ve Kırıkdağ Köy Muhtarı Necmi Adıyaman’ın da aralarında bulunduğu gençler, şişme bir döşek ve ellerine aldıkları sopalarla kendi imkanları ile rafting yaparak doyasıya eğlendiler. Muhtar Necmi Adıyaman, güvenlik güçleri sayesinde huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte huzur içinde bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Bu huzuru sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür eden Adıyaman, köydeki gençlerin bayramda bir araya gelerek köy usulü rafting yaptıklarını belirtti.
Her yıl onlarca ölüme neden olan Zap suyunda korkusuzca rafting yapan gençlerin mutluluğu dikkatlerden kaçmazken, Zap suyunda yapılan köy usulü rafting köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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