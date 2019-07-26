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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Zap şehidi Yıldız’a uğurlama töreni

Zap şehidi Yıldız’a uğurlama töreni

Şehit naaşının getirilmesi

Şehit General Çatışma Teröristler Irak 

-Saygı duruşu
-Şehidin özgeçmişinin okunması
-Yapılan dua
-Şehit naaşının uğurlanması
-Helikopterin kalkışı
-şehidin fotoğrafı

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız, törenle memleketi Adana’ya uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde sürdürülen operasyonda, sabah saatlerinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit düşmüştü. Şehit Yıldız için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni düzenlendi.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü S.Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, MHP İl Başkan Yardımcısı Behçet Ertuş, askerler ve polis memurlarının katıldığı tören, şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı.
İl Müftü Vekili Osman Doğan'ın yaptığı duanın ardından şehidin naaşı memleketi Adana’ya uğurlandı. Şehidin kanı yerde kalmadı Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız’ı şehit eden 4 teröristle girilen çatışmada biri çatışma bölgesinde, diğer 3’ü ise hava destekli harekatla etkisiz hale getirilerek, şehidin kanı yerde bırakılmadı.
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