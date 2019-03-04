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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zanlılara 133 saatlik görüntüleri izleyerek ulaştılar - BİLECİK

Zanlılara 133 saatlik görüntüleri izleyerek ulaştılar - BİLECİK

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Zanlılara 133 saatlik görüntüleri izleyerek ulaştılar - Bilecik 'te ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili çalışma yapan ekipler, 58 farklı noktadan elde edilen 133 saatlik kamera görüntülerini titizlikle inceleyerek 4 şüpheliyi tespit ettiBİLECİK (AA) - Bilecik 'te, piyasa değeri 35 bin lira olduğu belirtilen ziynet eşyalarını çaldıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yaşanan hırsızlık olayının ardından geniş çaplı araştırma başlatan ve bölgedeki 58 farklı noktadan elde edilen 133 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.G, V.B, M.Ç. ile K.G'yi, Kütahya'da yakaladı.Gözaltına alınarak Bilecik 'e getirilen zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis Ziynet Eşyası Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

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