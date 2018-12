Her Açıdan Hakkında

Siyasetten dini konulara; bilimden kültür sanata... hayatın içinde ne varsa Ferda Yıldırım moderatörlüğünde masaya yatırılıyor. “Her Açıdan” her Salı 23:30’da Beyaz Tv’de!...

devamı Siyasetten dini konulara; bilimden kültür sanata... hayatın içinde ne varsa Ferda Yıldırım moderatörlüğünde masaya yatırılıyor. “Her Açıdan” her Salı 23:30’da Beyaz Tv’de!...

-Saat tamir etmeleri-Konuşmaları-Bir müşterinin konuşması-Detay( SAMSUN ) Zamana ayar veren "3 ihtiyar"- Samsun’un en eski saat tamircileri aynı dükkanda çalışıyor- “3 ihtiyar burada yıllara meydan okuyarak saat tamir ediyoruz” SAMSUN- Her biri en az 45 yıl saat tamirciliği yapan 3 arkadaş, yaklaşık yarım asırdır saat tamir ederek zamana ayar veriyorlar. Samsun’un İlkadım ilçesinde şehrin en eski saat tamircileri bir arada, tek bir dükkanda çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. 60 yıldır saat tamirciliği yapan 72 yaşındaki Bahri Felamur, 52 yıldır saat tamirciliği yapan 65 yaşındaki Şükrü Aydemir ve 45 yıldır saat tamirciliği yapan 64 yaşındaki Mahmut Genç, aynı iş yerinde mesleklerini icra ediyorlar. Her birinin farklı saatçi dükkanı olmasına rağmen zamanla iş azlığından dolayı tek bir dükkanda birleşen 3 arkadaş, vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor. “Yarım asırdan fazla saat tamir ediyorum bir ev bile alamadım” 60 senedir saat tamir etmesine karşın 1 ev alacak para biriktiremediğini ifade eden Bahri Felamur, “Yıllardır saat tamir ederek geçimimizi sağlıyoruz. Bu meslekte artık usta yetişmiyor. Gençler bu mesleğe fazla ilgi göstermiyor. Ben baba mesleği olduğu için 12 yaşımdan beri saat tamir ediyorum. Vatandaşlar tamir yerine daha çok pil değişimi için yanımıza geliyor. Vatandaşlar işte pilleri bitince senede 1 defa pil değiştirmek için yanımıza uğruyor. Ben 20 senedir Şükrü ile burada çalışıyorum. Mahmut da 3 sene önce yanımıza geldi. 3 senedir de üçümüz burada saat tamir ederek, geçimimizi sağlıyoruz. Babam bu memlekette 30 sene saat tamirciliği yaptı ama öldüğünde parasızlıktan cenazesini zor kaldırdık. Babamdan öğrendiğim için ben de bu mesleği yaptım. Ben de 60 sene çalıştım ama bir ev alacak kadar bile para biriktiremedim. Yani saat tamirciliği öyle çok para kazanılan bir meslek grubu değil. Kendimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Sağlığım elverdiği sürece saat tamir etmeye devam edeceğim” dedi.“Çin saatleri bizim işimizi arttırdı” Piyasadaki ucuz Çin saatlerinin azalan işlerinin tekrar arttırdığını ifade eden Şükrü Aydemir, “3 ihtiyar burada yıllara meydan okuyarak saat tamir ediyoruz. Çırak yok ama tamircilik bitmeyecek. Sadece bir değişim yaşanıyor. Gençler bu işi beğenmediği için çırağımız da yok. Çin saatleri bizim işlerimizi iyi yönden etkiledi. Ucuz Çin saatleri çabuk bozulduğu için devamlı tamire getiriyorlar. Biz de tamiri ucuz olan bir sorunu varsa saati tamir ediyoruz. Son zamanlarda tamirden daha çok pil takıyoruz. Vatandaşlar bize saat, tansiyon aleti, şeker aleti gibi elektronik aletlerin pilini değiştirmek için geliyor. Saat tamirciliğinden daha çok pil değiştiricisi gibi çalışıyoruz. Yeni yeni mekanik saatler çıkmaya başladı.Mekanik saatlerin kullanımı sıklaşırsa, bizim işlerimiz de daha çok açılır diye düşünüyorum” diye konuştu.3 yıldır birlikte çalıştıklarını ifade den Mahmut Genç ise 3 emektar saatçinin birlikte çalışmasının her açıdan daha güzel olduğunu ifade etti.Saat tamircisi Şükrü Aydemir, 20 yıl önce dükkanını kapatan Bahri Falamur ile birlikte çalışmaya başladı.Daha sonra da 3 yıl önce dükkanını kapatan arkadaşı Mahmut Genç’in de aralarına katılmasıyla birlikte 3 yıldır 3 arkadaş aynı saatçi dükkanında geçim mücadelesi vermeye başladılar. (ED-SLH-