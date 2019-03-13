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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zafer Çika, son yolculuğuna Çeşme’de uğurlanacak İzle

Zafer Çika, son yolculuğuna Çeşme’de uğurlanacak İzle

olay yeri, hastane ve arşiv görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Hastane Trafik Kazası 


- İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak hayatın kaybeden sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika yarın Çeşme’de son yolculuğuna uğurlanacak. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zafer Çika’nın naaşının 14 Mart Perşembe günü öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılıp Çeşme’de defnedileceği öğrenildi. (MD-HA-Y)
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