Zafer Çika, son yolculuğuna Çeşme’de uğurlanacak İzle

- İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak hayatın kaybeden sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika yarın Çeşme’de son yolculuğuna uğurlanacak. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zafer Çika’nın naaşının 14 Mart Perşembe günü öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılıp Çeşme’de defnedileceği öğrenildi. (MD-HA-Y)
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