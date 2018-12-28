Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Zabıtadan yılbaşı öncesi pastanelere denetim

Zabıtadan yılbaşı öncesi pastanelere denetim

zabıta ekipleri

Bild Yılbaşı İmalathane Zabıta 

-denetim yapmaları
-Pastaneleri incelemeleri

( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastanelere sıkı denetim yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı öncesi kent merkezinde faaliyet gösteren pastaneleri denetleyen ekipler, imalathanelerdeki eksiklikleri de iş yeri sahiplerine bildirdi. Merkez Karakol Amiri Nihat Köseoğlu ve ekipler kent merkezinde 10 iş yerini denetledi. Öte yandan, temizlik ve hijyen kuralları konusunda da hatırlatmalarda bulunuldu. Ekipler, temizlik ve hijyen kurallarını ihlal eden pastane olmadığını tespit etti.
İlgili Foto Galeriler
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Komik ve Sevimli HayvanlarKomik ve Sevimli Hayvanlar
2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı