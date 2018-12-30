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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Zabıtadan yılbaşı denetimleri İzle

Zabıtadan yılbaşı denetimleri İzle

DENETİMLERDEN GÖRÜNTÜLER

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı öncesi hindi satışı yapan market ile kuruyemişçilerde denetim yaptı ANKARA

Alışveriş Gıda Sektörü Kuruyemiş Yılbaşı Yerli Üretim 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde gıda sektörü denetimlerini artırdı. Vatandaşların yoğun olarak gerçekleştirdiği yılbaşı alışverişleri nedeniyle işyerlerine denetim yapan zabıta ekipleri, başta hijyen kuralları olmak üzere düzen, gramaj, etiket fiyatları ile yerli üretim logosunun olup olmadığını kontrol ediyor. Yılbaşı öncesi güvenli alışveriş Başkentlilerin daha sağlıklı ve daha güvenli alışveriş yapabilmesi için iş yerlerini periyodik aralıklarla denetleyen zabıta yetkilileri, yılbaşı öncesi özellikle gıda sektörüne yönelik denetimlerde titiz bir inceleme gerçekleştiriyor. Denetimler esnasında eksikliği tespit edilen iş yerleri ile ilgili gerekli tutanaklar tutulurken, Encümen kararı doğrultusunda iş yerlerine gerekli cezai işlem uygulanıyor. Yerli üretim etiketine dikkat Zabıta ekipleri, üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde kullanım zorunluluğu getirilen "Yerli Üretim" logosunun marketlerde görünür ve okunabilir şekilde olup olmadığını inceliyor. Etiket ve fiyat listelerine kadar detaylı kontrol gerçekleştiren ekipler, tüketicilerden gelen talepleri ve şikayetleri de dikkate alıyor. Hindi, kuruyemiş ve çikolata satışlarına sıkı kontrol Yılbaşı öncesi halk sağlığını dikkate alarak özellikle hindi, kuruyemiş ve çikolata satışlarına yönelik denetimleri sıklaştıran ekipler, işletmelere gerekli usul ve esaslar hakkında da bilgi veriyor. Denetleme yapılan malın üretim yeri, vergiler dahil satış fiyatı, ayırıcı özelliği, birim fiyatı ile bu fiyatların uygulanmaya başlandığı tarihin etiketlerde yer alması gerektiğine dair işletmeleri uyaran ekipler, bu kriterlere uygun davranmayan işletmeler hakkında 6502 sayılı Tüketici Haklarını Koruma Kanununa göre cezai yaptırım uyguluyor.
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