Zabıtadan tabela operasyonu

-Zabıta ekiplerince tabelaların sökülmesi

-Bir iş yeri sahibinin kepenkleri indirmesi

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( ADANA -ÖZEL)- Adana'da yüzde 75'i Türkçe olmayan tabelalar söküldü ADANA



- Adana'da zabıta ekipleri, Türkçe olmayan iş yeri tabelalarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yüzde 75'i Türkçe olmayan tabelalar kaldırılarak, iş yeri sahipleri uyarıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı zabıta ekiplerince Türkçe'nin Korunması Kanununa istinaden, kent genelinde iş yerlerindeki çoğunluğu Suriyelilere ait olan, standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen tabela, poster ve afişleri söktü. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi ile Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi civarında denetimler yapan zabıta ekipleri, standartlar gereği yüzde 75'i Türkçe olmayan tabela, poster ve afişleri kaldırdı. Zabıta ekiplerince yapılan operasyon sırasında iş yeri sahipleri, bir daha Türkçe olmayan tabelaların asılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlar da gerçekleştirilen operasyona destek verdi. İzinsiz asılan tabelalar, led ışıklar ve posterlerin görüntü kirliliğine neden olduğu yönünde vatandaşların şikayetlerini değerlendirdiklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Kadir Tüylü, "İnsanlar buralarda ne yapıldığını, ne satıldığını anlamakta zorlanıyordu. Bu arada hükümetimiz tabeladaki Türkçe oranını yüzde 75 olarak belirledi. Biz de kanuna uyarak düzenlememizi yaptık" açıklamasında bulundu.

