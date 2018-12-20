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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Zabıta ve esnaf arasında tezgah gerginliği: Zabıta amiri ve esnaf karakola götürüldü Haberi

Zabıta ve esnaf arasında tezgah gerginliği: Zabıta amiri ve esnaf karakola götürüldü Haberi

Yola dökülmüş olan mallar

Polis Zabıta 

-Zabıta-esnaf tartışma
-Polislerin esnaf ve zabıtayı götürmesi
-Zabıtanın diğer esnafları uyarması
-Diğer esnafların tezgahları kaldırması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da zabıta ekipleri ve esnaf arasında tezgah gerginliği yaşandı. Olay, merkez ilçe Antakya’da yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, işletmelerin yollara koyduğu tezgahları kaldırmasını istedi. Zabıtanın kararına tepki gösteren esnafla zabıta arasında gerginlik yaşandı. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen esnaf, zabıtaya tepki gösterirken tarafları polis sakinleştirdi. Olay sonra zabıta şefi ile bir esnaf ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Zabıtanın tutumuna sinirlenen esnafın meyve ve sebzelerini yola döktüğü öğrenildi. (MBY
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