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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zabıta, vatandaşa kötü davranan esnafın tezgahına kapatma cezası verdi

Zabıta, vatandaşa kötü davranan esnafın tezgahına kapatma cezası verdi

- Pazardan ve kapatılan tezgahtan detay

Alışveriş Trol 

-- Zabıta müdürü ile röp.
-- Vatandaş ile röp.

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Devrek Belediyesi sebze meyve pazarındaki esnaftan bir kişinin tezgahı, pazar kurallarına uymadığı ve pazar düzenini bozduğu gerekçesiyle, Devrek Belediyesi encümen kararıyla geçici süre ile cezalandırılarak kapatıldı.Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kurulan sebze-meyve pazarında bir tezgah sahibi esnafın tezgahı, pazar kurallarına uymadığı ve düzeni bozduğu gerekçesiyle 4 hafta süreyle kapatıldı. İHA'ya konuşan Belediye Zabıta Müdürü İsmet Uzunsoy, "Geçen hafta arkadaşlarımızın yaptığı denetimlerde vatandaşlarımıza uygunsuz davranan, vatandaşlarımıza mukavemette bulunan pazarımızın düzenini bozduğundan bu tezgaha encümen kararıyla 4 hafta pazardan men cezası verilmiştir. Kontrollerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımızın düzenli şekilde pazardan alışveriş yapmaları için sık sık kontrollerimiz devam ediyor. Pazarcı esnafımızın bu konuda özellikle pazarımıza gelen vatandaşlarımıza daha iyi ve temiz bir şekilde alışveriş yapma ve iyi davranma konusunda uyarılarımız devamlı vardır. Denetimlerimiz sıklıkla devam edecektir" diye konuştu.

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