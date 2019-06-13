Zabıta memuru görev yaptığı yere 25 metre kala geçirdiği kazada hayatını kaybetti İzle

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansa taşınması

-Ambulansa konulması

-Kazanın olduğu yol

-Minibüsün ve çarptığı motosikletin görüntüsü

-Kazada yaralı kadının ambulansta olayı anlatması

-Minibüs sürücüsünün polis tarafından gözaltına alınıp polis aracına bindirilmesi

-Kazanın olduğu yaya geçidi ve polisler

-Ölen zabıta memurunun fotoğrafı



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da zabıta memuru elektrikli motosikleti ile sabah işe giderken görev yaptığı yere 25 metre kala kazada hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Çakırlar Korusu önünde sabah saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyesinde görevli zabıta memuru Serhat Ağu'ya (42), elektrikli motosikleti ile seyir ederken görev yaptığı Çakırlar Korusu'nun girişine 25 metre kala ana yoldan yaya geçidinden geçmek için manevra yapınca bir markette çalışanları taşıyan İbranim Turan yönetimindeki minibüs çarptı. Kazada minibüsün yaklaşık 50 metre sürüklediği elektrikli motosiklette bulunan zabıta memuru Serhat Ağu ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmak istenilen zabıta memuru, ambulansta hayatını kaybetti. Kazada minibüste bulunan Fatma Sağlam (35) da yaralandı. Yaralı kadın, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

