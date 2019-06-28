Zabıta memurları sokakta ‘Ebabil’ kuşu buldu

-Kuşun konulduğu masanın üstünden uçmaya çalışması

-Kuştan ve zabıta memurlarından farklı planlarda görüntü



( DENİZLİ )- Ebabil kuşu Denizli’de ortaya çıktı DENİZLİ



- Denizli Merkezefendi Belediyesi Zabıta ekipleri, 29 Ekim Bulvarı’nda dünyanın en nadir kuşları arasında gösterilen yavru ebabil kuşu buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Müdürlüğü’ne haber veren zabıta ekipleri, sabah saatlerinde yerde bulunan yavru ebabil kuşuna su ve yiyecek verdi, koruma altına aldı. Ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sağangiller familyasından 16-17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan Ebabil kuşu, gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Uçarken kanatlarını asla kapatmazlar. Geceleri gören bir türdür. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlayan, sonbaharda güneye göç eden ebabil kuşu yaklaşık 20 -25 yıl yaşadıkları biliniyor. Koruma altına alınan kuşun hayli korkması ve uçmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

