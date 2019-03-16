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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Zabıta görevlisinden duyarlılık örneği...Genç kızı baygın halde buldu, 112 ekiplerini çağırdı

Zabıta görevlisinden duyarlılık örneği...Genç kızı baygın halde buldu, 112 ekiplerini çağırdı

zabıtadan görüntü

Genç Kız Zabıta Sağlık Ekipleri 

-zabıta ile röportaj
-baygın halde bulunan genç kızın fotoğrafı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde genç bir kızı baygın halde gören zabıta görevlisi, duyarsız kalmayarak yardımda bulundu. Mesai bitimi evine giden Malkara Belediyesinde görevli zabıta Metin Yıldırım, yol kenarındaki yeşillik alanda genç bir kızın baygın halde olduğunu gördü. Duyarsız kalmayan zabıta görevlisi Yıldırım, 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Genç kızın, olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesi sonrası iyileştiği öğrenildi. Yaptığı davranışın herkese örnek olması gerektiğini ifade eden Metin Yıldırım, "Mesaiden çıktım evime gidiyordum. Tesadüfen genç bayanı yol kenarındaki yeşillik alanda baygın vaziyette gördüm ve hemen 112'yi aradım, gerekli müdahale yapıldı. O an ki duruma seyirci kalmayıp insanlık görevimizi yaptık. Malkara Belediyesi zabıtası olarak vatandaşımızın 7/24 hizmetindeyiz" dedi.

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